Cuixart torna a demanar una reunió a Sánchez i defensa que «sempre és un bon moment pel diàleg»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s'ha adreçat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per tornar-li a demanar una reunió. Després que la setmana passada l'executiu desestimés la petició de Cuixart perquè se l'inclogués en la ronda de contactes per a la investidura reiterant que el diàleg "només pot ser dins de la Constitució", el president de l'entitat diu a Sánchez que encara estan a temps d'una trobada perquè "sempre és un bon moment pel diàleg" i es nega a rebutjar "cap oportunitat". En una carta publicada a 'eldiario.es', insisteix en què Sánchez pugui conèixer "de primera mà" els motius que porten a que "un pare de família i empresari, president de la principal entitat cultural de l'Estat, a afirmar que la seva prioritat no és sortir de la presó, sinó la resolució del conflicte polític". A més, afirma que el diàleg s'ha de produir sense "renúncies prèvies de ningú".

D'altra banda, recorda que, a part de mantenir la petició de reunió, també mantenen la certesa de lema 'Ho tornarem a fer', que va entonar davant el Tribunal Suprem.

Cuixart recorda que va demanar la setmana passada a Sánchez una reunió, en el marc de la ronda de contactes per encarar la investidura "conscient de les poques possibilitats d'èxit", però "convençut que era i continua sent una proposta raonable, lògica i normal". "Estem i estarem sempre disposats a parlar. Perquè en realitat, estic a la presó acusat d'això, d'utilitzar la paraula", assevera.

A la carta, el president d'Òmnium assenyala que, al marge de la sentència sobre l'1-O, els catalans continuen demanant ser escoltats "de manera molt majoritària" i recorda que "no desapareixeran, al contrari".

El president d'Òmnium defensa que a la reunió li hauria agradat poder aprofundir en el missatge del 'Ho tornarem a fer' com una reafirmació dels drets i llibertats més bàsics de la ciutadania. També li hauria agradat posar damunt la taula "l'enorme preocupació per la vida dels 121 refugiats a bord de l'Open Arms", així com pels desnonaments o la necessitat de derogar la Llei Mordassa.