Mor un home de 30 anys en una baralla al barri de la Mina

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 30 anys i nacionalitat georgiana a Sant Adrià de Besòs, al barri de la Mina. Segons han informat, poc després de les sis de la tarda d'aquest diumenge, van ser alertats d'una baralla entre diverses persones a la via pública i com a conseqüència, un dels homes va quedar ferit de gravetat amb arma blanca. El SEM el va traslladar a un centre hospitalari de Barcelona on ha mort poques hores després. Dues persones més van resultar ferides, de caràcter lleu, durant la mateixa baralla. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i detenir els presumptes agressors.