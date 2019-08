Tercera jornada de vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat sense incidències

La tercera jornada de vaga indefinida dels vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona-El Prat transcorre sense cap incidència per als passatgers. Com és habitual en aquests mesos d'estiu, la terminal 1 registra aquest diumenge una elevada afluència de viatgers, que s'han d'esperar uns deu minuts, o menys, abans de passar els controls de seguretat, després de caminar fent ziga-zagues per les cintes habilitades perquè les cues avancin amb fluïdesa. El comitè de vaga atribueix el poc impacte fins ara de la protesta als serveis mínims del 90% i en les darreres hores ha denunciat "pressions" i una "vigilància" extraordinària en els llocs de treball. S'espera que passin per l'aeroport uns 180.000 passatgers en un miler de vols, entre sortides i arribades, aquest diumenge.