Open Arms insta el govern espanyol a denunciar Itàlia i Malta al Tribunal d'Hamburg

El fundador de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, ha instat el govern espanyol a denunciar Itàlia i Malta al Tribunal d'Hamburg per l'oposició a desembarcar als seus ports les persones rescatades durant els últims deu dies. "Queda molt bé fer dir que la resta de països no fan res, però la realitat és que portem 14.000 morts al Mediterrani en aquesta legislatura europea", ha lamentat Camps en retrets directes a l'estat espanyol durant una entrevista a Rac1 aquest diumenge. El fundador de l'ONG ha titllat l'executiu de Sánchez de "govern titella" que, ha dit, "no sap què fa, ni què diu, ni té coherència en res". "Sembla mentida que hagi de ser la resposta ciutadana qui posi en evidència la Unió Europea, França, Espanya, Malta i Itàlia", ha afegit.

Óscar Camps ha reclamat l'activació dels mecanismes europeus per permetre el desembarcament de les 160 persones que l'Open Arms du a bord, 121 de les quals van ser rescatades fa deu dies. En aquest sentit, ha remarcat que l'arribada a terra permetria la posterior assignació de quotes entre els països del sud d'Europa que al juliol van acordar atendre les persones rescatades al Mediterrani. "Cap estat membre vol posar en marxa aquests mecanismes", ha criticat Camps en declaracions a Rac1.

Camps ha assegurat que l'ONG mantindrà contacte permanent amb els principals països del sud d'Europa per poder desembarcar, amb intenció de contactar també amb el president del Parlament Europeu. Ha assegurat que actualment l'Open Arms s'ha convertit en una "oficina de sol—licituds d'asil", on 89 persones rescatades han fet aquest els tràmits per ser acollits.

El fundador de l'ONG ha relatat que la situació a bord del vaixell s'ha estabilitzat, si bé durant les darreres hores "hi ha hagut moments de dura violència" per l'ansietat dels refugiats i el desig de desembarcar. En aquest sentit, ha avisat que, si no reben autorització per atracar en algun port, ho faran per iniciativa pròpia per "motius humanitaris", amb els riscos administratius i legals que això comporta. "A sobre de la ineptitud dels polítics, haurem d'exposar-nos a l'amenaça de multes i de la ruïna econòmica", ha lamentat.



Ábalos critica els "abanderats de la humanitat"



D'altra banda, aquest diumenge el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha defensat la implicació del govern espanyol en la causa d'Open Arms. En una entrevista a El País, ha assegurat que l'executiu està sensibilitzat amb la tasca humanitària d'aquesta ONG "perquè és un drama humanitari, perquè parlem d'Europa i perquè el vaixell té pavelló espanyol".

Ábalos ha criticat els "abanderats de la humanitat que mai han de prendre una decisió", a qui ha acusat de "creure que només ells salven vides des de l'àmbit privat". El ministre en funcions ha reivindicat la feina de Salvament Marítim "que no té només un vaixell, sinó força més" i ha remarcat que l'any passat va rescatar 50.000 persones al mar.