Identifiquen l'autor del robatori a la família reial de Qatar

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit identificar l'autor del robatori que el mes de juny passat va patir la família reial de Qatar en un hotel de luxe de Barcelona: un algerià de 35 anys que es troba en presó preventiva a Lausana (Suïssa) per delictes similars comesos en aquest país.

Gràcies a la col·laboració de diversos cossos policials europeus, els investigadors catalans han resolt cinc robatoris amb força comesos els últims cinc anys a habitacions de diversos hotels d'alta gamma a la ciutat de Barcelona, segons va informar la policia catalana.

El lladre sostreia articles de luxe i diners de les habitacions fent-se passar per familiar de les víctimes i seguint sempre el mateix modus operandi. Les víctimes del detingut eren sempre hostes d'hotels de luxe de la ciutat i aquest esperava a que s'absentessin de l'establiment per dirigir-se a la recepció i, fent-se passar per un familiar, aconseguir un duplicat de la clau per tenir accés lliure a l'habitació.

Els robatoris resolts a Barcelona es van cometre entre l'estiu del 2015 i juny del 2019. Un d'ells va tenir lloc el passat 29 de juny, quan l'arrestat va entrar a l'habitació d'un hotel del Passeig de Gràcia de Barcelona on s'allotjaven membres de la família reial de Qatar. D'allà es va emportar objectes per valor d'uns 40.000 euros, entre ells un rellotge de luxe, joies i diners.

La Unitat d'Investigació de l'Eixample ha pogut identificar l'autor dels robatoris gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat de l'establiment i a la col·laboració d'altres cossos policials europeus.

En aquest sentit, van explicar els Mossos, han estat clau les imatges d'un dels robatoris, comès al juliol a Zuric (Suïssa), ja que el lladre portava la mateixa roba que vestia quan va assaltar l'habitació de la família reial qatariana. L'home es troba ara en presó preventiva en una presó de Lausana a l'espera de que se'l jutgi a Suïssa per altres robatoris similars comesos en aquest país.

A més, queda com a investigat pels cinc robatoris amb força a Barcelona.