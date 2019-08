Echenique retreu a Sánchez que faci vacances "a 44 dies" que s'esgoti el termini per a la investidura

El secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, ha criticat aquest diumenge que el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, marxi de vacances "a 44 dies" que s'esgoti el termini per a la sessió d'investidura. En una piulada a Twitter, Echenique ha carregat contra el secretari general del PSOE per no negociar "seriosament" i ha lamentat que després de més de tres mesos segueixi "sense suports" per a formar un govern. En aquest sentit, el dirigent de Podem ha contraposat la notícia de les vacances de Sánchez a una enumeració de situacions econòmiques, laborals i socials a Espanya que Echenique denuncia.

"Els lloguers i la llum pels núvols, els salaris per terra, els contractes d'una setmana, el Santander pagant menys tipus impositiu que qualsevol pime, els serveis públics deteriorant-se, Sánchez sense suports després de més de tres mesos sense negociar seriosament, però mira...", ha plantejat Echenique.