L'ANC publica un vídeo per demostrar les vegades que ha condicionat els polítics

L'ANC ha difós un vídeo en el que demostra com l'entitat ha condicionat les decisions polítiques en els últims anys. L'entitat ha volgut respondre així a l'exdiputat d'ERC Joan Tardà, que aquesta setmana va criticar que l'Assamble s'havia convertit en un «contrapoder». En el vídeo hi apareixen fragments com el de l'anterior presidenta de l'entitat, Carme Forcadell cridant «President, posi les urnes!» i reclamant la celebració d'un referèndum als partits.

En paral·lel, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va demanar que les mobilitzacions a partir de la sentència del Tribunal Suprem serveixin per a»agafar força» per a reprendre la via unilateral. En una entrevista a SER Catalunya, Paluzie va assegurar que el Govern «no està preparat per una declaració d'independència» i va suggerir agafar «l'impuls de la sentència» per fer mobilitzacions que «ajudin quan es pugui tornar a plantejar aquest embat». També es va dirigir als partits polítics per dir-los que «el primer que han de fer» davant la previsible condemna dels polítics presos és recuperar la unitat i tornar-se a posar d'acord per la independència.



Via unilateral

D'altra banda, la presidenta de l'ANC va detallar que el darrer full de ruta de l'entitat, aprovat al maig, no fixa un termini per reprendre la via unilateral i reclama que, per prosseguir-hi, se superin el 50% dels vots independentistes a les eleccions catalanes.

Paluzie, va demanar ahir recuperar la unitat independentista amb vista a la sentència del judici del procés, ha precisat que la relació de la seva entitat amb ERC «és correcta» i va negar que l'Assemblea pretengui convertir-se en un altre partit.