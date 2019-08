La CUP exigeix al Govern desobeir el límit de dèficit enlloc de retallar el 6%

El diputat de la CUP Carles Riera va demanar ahir al Govern que «desobeeixi» el límit de dèficit «imposat» per l'Estat en comptes d'aplicar «una retallada del 6%» a la despesa de les conselleries i empreses públiques catalanes, i va anunciar que exigirà «explicacions» al Parlament. El conseller d'Economia, Pere Aragonès, va ordenar dijous retallar la despesa de les conselleries i de les empreses públiques de la Generalitat en un 6%, excepte en allò referent al pagament de nòmines, serveis bàsics i inversions i despeses ja compromeses, per quadrar els comptes del 2019 i no generar més dèficit del permès. Des de la CUP, el diputat que va encapçalar el 2017 la seva candidatura al Parlament, Carles Riera, ha expressat, en declaracions a Efe, el seu desgrat per aquesta mesura del Govern. «Dies enrere va haver-hi una resposta adequada per part del govern de la Generalitat quan, des de l'Estat, es va llançar el missatge que hi hauria d'haver una retallada en la despesa sanitària», va recordar.