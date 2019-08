La vaga dels vigilants dels controls de seguretat del Prat arrenca amb poca incidència

La vaga indefinida dels vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona – El Prat ha arrencat amb poca incidència. Per ara no s'han registrat cues destacades i tot i que hi ha una afluència força elevada de passatgers, la majoria està passant els controls de seguretat amb calma i fluïdesa. A banda, els viatgers han seguit les recomanacions d'Aena i s'han desplaçat a l'aeroport amb molta antelació per assegurar-se de poder agafar els seus vols. La protesta arriba després que dijous l'assemblea de treballadors rebutgés la proposta presentada per la direcció de Trablisa, l'empresa concessionària del servei, per aturar la vaga. Es calcula que aquesta aturada afectarà un total de 185.000 passatgers.

Les primeres hores de la vaga indefinida que la plantilla de Trablisa ha iniciat a l'aeroport del Prat estan sent tranquil·les a la T1. Els controls de seguretat no estan registrant aglomeracions destacades, tot i que hi ha una elevada afluència de passatgers degut a l'època de l'any en què ens trobem.

Per evitar cues com les que van produir-se ara fa dos anys quan l'empresa Eulen era la concessionària del servei, Aena ha ampliat i delimitat amb cintes de seguretat el recorregut que els viatgers han de fer fins arribar als filtres de seguretat.

Tot plegat després que l'assemblea de treballadors de Trablisa rebutgés dijous la proposta que la direcció de la companyia va posar sobre la taula en considerar que no suposava cap benefici ni econòmic ni laboral. Els empleats van assegurar que mantindrien la convocatòria de vaga però van advertir que complirien amb els serveis mínims decretats per la delegació del govern espanyol i que es van xifrar en el 90%.



Passatgers previsors



Els passatgers han preferit ser previsors i la majoria ha seguit al peu de la lletra les recomanacions d'Aena de venir amb temps per no perdre els seus vols. Aquest és el cas de la Juani, una viatgera que ha acudit a l'aeroport amb sis hores d'antelació per poder marxar de vacances al Kurdistan amb les seves amigues. "No hem facturat equipatge, només portem bossa de mà i el 'check in' l'hem fet per internet per fer-ho tot més fàcil", ha explicat.

En aquest mateix sentit s'ha expressat l'Oriol Mèlit, un jove de 27 anys que viatja a Romania. Relata que fa dos anys ja va veure's afectat per la protesta dels treballadors d'Eulen i tot i que ha reconegut que aquest divendres la situació és més calmada, s'ha volgut assegurar i ha arribat quatre hores abans. "Hem pensava que estaria molt pitjor però sembla que els serveis mínims del 90% estan funcionant i garanteixen que els controls es passin amb fluïdesa", ha comentat.

L'Àlex Morell, que viatja amb la seva família a Grècia, ha arribat tan aviat que s'ha trobat que el mostrador on havia de facturar l'equipatge "encara estava tancat". Diferent és el cas del Javier Muñoz, que aquest divendres agafa un vol cap a Dubrovnik amb la seva dona i les seves filles: "Ha anat tot tan ràpid que ara no sabem que fer, suposo que marxarem a esmorzar", ha bromejat.