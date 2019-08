Territori defensa que no pot aturar el polèmic abocador de Riba-roja d'Ebre

El Govern veu difícil aturar el dipòsit de residus industrials no perillosos de Riba-roja d'Ebre. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va recordar que el projecte comptava amb permisos ambientals i urbanístics, tramitats en temps, forma i «transparència», i que en les revisions exhaustives que es van dur a terme, també de la llicència d'obres municipal, no van trobar escletxes que permetin parar-lo. La inspecció urgent que es va fer per comprovar la declaració responsable de compliment de l'autorització ambiental també és favorable.