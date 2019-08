El jutge envia a la presó el detingut per matar l'exparella a l'Hospitalet

El jutge va acordar enviar a la presó al jove de 22 anys acusat de matar a la seva exparella a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), la víctima mortal 1.013 de la violència masclista a Espanya des que van començar a registrar-se aquests crims el 2003. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat de violència contra la dona de L'Hospitalet va acordar presó preventiva sense fiança per al detingut, acusat d'un delicte d'homicidi. A més, el jutge va ordenar la suspensió de la pàtria potestat del detingut respecte al seu fill comú amb la víctima, Rita Nicola, una jove de 21 anys que va morir dissabte passat a l'Hospital de Bellvitge a causa de les lesions sofertes després de ser agredida violentament per la seva exparella.

El detingut, que ahir només va contestar davant del jutge a les preguntes del seu advocat, havia estat denunciat prèviament per la víctima per maltractament, per la qual cosa el jutge li havia dictat una ordre d'allunyament, segons fonts pròximes a la investigació. El jove, de nacionalitat peruana igual que la víctima, acumula diversos antecedents per robatori amb violència i furt.