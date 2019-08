La CUP defensa «tensar el conflicte» amb l'Estat a partir de la Diada

La CUP defensa que cal "tensar i reescalar el conflicte" amb l'Estat a partir de la Diada i de la sentència del Tribunal Suprem de l'1-O per poder crear les "condicions" i entrar en la fase resolutiva de la qüestió. El diputat de la CUP Carles Riera ha assenyalat en una entrevista a SER Catalunya que tensar el conflicte és "l'única manera de desbloquejar la situació" perquè l'Estat no està disposat a negociar. D'altra banda, ha fet una crida a treballar per "estratègies compartides" i que els partits, les entitats i els agents socials sumin i permetin generar una "onada mobilitzadora igual o superior al 3-O" i, sobretot, "aguantar-la". Aquesta "resposta sostinguda" al carrer és la que ha d'aconseguir una "agenda de ruptura democràtica amb l'Estat", segons Riera.

Riera ha explicat que la resposta a la sentència del Suprem és un moment "molt important" per "accelerar el procés" amb una resposta política que inclogui una proposta concreta de l'exercici de l'autodeterminació. "Ha de ser un moment de preparació, i en aquest moment es poden donar situacions que permetin fer grans passos endavant", ha afegit. D'altra banda, considera que cal construir una "unitat independentista" al voltant de la idea de "ruptura", i no de transició, com considera que es va fer a l'octubre del 2017.