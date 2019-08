L'Ajuntament de Barcelona demana al Congrés una comissió d'investigació sobre els atemptats

El plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició que demana al Congrés dels Diputats la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. El text reclama que la comissió investigui la relació de l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty amb els cossos de seguretat, així com l'impuls d'un grup de treball d'experts independents i representants dels cossos de seguretat i també insta les autoritats judicials "i especialment la Fiscalia" a investigar "els dubtes generats a l'entorn de l'atemptat". La proposició, que ha estat estat presentada per ERC i JxCat, ha comptat amb el suport de BComú però no del PSC. Ha rebut 16 vots a favor i 15 en contra en un plenari on han faltat 10 regidors, entre ells l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.<