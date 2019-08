Cuixart demana una reunió a Sánchez i que inclogui Òmnium en la seva ronda de consultes

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que es reuneixi amb ell i que inclogui l'entitat en la seva ronda de consultes. En una carta enviada des de la presó de Lledoners a la qual ha tingut accés l'ACN, Cuixart recorda que Òmnium és "la major entitat cívica cultural" de l'Estat espanyol, amb 175.0000 socis i 58 anys d'història. En la missiva, el president d'Òmnium, pres preventiu des del 16 d'octubre de 2017, assegura voler explicar-li en persona "l'abast de l'afirmació 'Ho tornarem a fer'" que va fer davant del Tribunal Suprem. "En ella hi ha, de manera nítida, una reafirmació en la defensa dels drets fonamentals i el dret a defensar el dret a l'autodeterminació per part de la ciutadania", argumenta. A més, també demana que l'Executiu espanyol que es constitueixi derogui la 'llei mordassa'.

En la carta, el president d'Òmnium es mostra "convençut" que "la resolució democràtica al conflicte passa per l'empatia i vèncer, així, la por al diàleg". Per aquest motiu, Cuixart diu voler parlar sobre els avenços i la feina de la plataforma 'Som el 80%' i que considera que la solució "al conflicte polític passa pel diàleg entre totes les parts i sense exclusions". "Tenim la responsabilitat de parlar amb tothom", recorda.

També reivindica el seu compromís "honest i sincer" amb la democràcia i l'exercici de la llibertat d'expressió, reunió i manifestació, "tant a Catalunya com en el conjunt de l'Estat i d'Europa". Per aquest motiu, diu, és "tan important" que el govern espanyol que es constitueixi derogui la llei de seguretat ciutadana, coneguda popularment com a 'llei mordassa'. "A l'espera de poder-nos saludar de nou personalment, el felicito personalment per la iniciativa" de consultar entitats de la societat civil, conclou.