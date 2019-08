L'Audiència Nacional imputa l'exgerent de TV3 pel finançament irregular de CDC

El jutge José de la Mata ha imputat l'exgerent de TV3, Oriol Carbó Seriñana, per la seva presumpta participació en el finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts judicials. D'aquesta manera Carbó haurà de declarar com investigat a l'Audiència Nacional el pròxim 10 de setembre. Segons la interlocutòria hi ha "indicis" que l'exgerent de CDC, Germà Gordó, hauria donat instruccions "expresses i directes" perquè Carbó, que també era un alt executiu de la productora Triacom Audiovisual, pagués un deute de 750.000 euros que el partit tenia amb l'empresari Joan Manuel Parra des de la campanya electoral del 2010.

El jutge indica que s'haurien fet sis pagaments mensuals a partir d'unes factures fruit de "suposades i òbviament inexistents col·laboracions" d'empreses de Parra en "produccions audiovisuals de Triacom Audiovisual SL per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals". El mateix empresari, que va declarar la setmana passada, hauria confessat haver fet el pagament dins de la causa del 3%, per les eleccions del 2010 i a canvi de rebre contractes públics.

La Fiscalia va obrir la setmana passada una nova línia d'investigació al voltant del presumpte finançament il·legal de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el que es coneix popularment com el cas 3%, després de la confessió de Parra davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata. Segons l'empresari, Gordó va ser la persona que li va facilitar el cobrament d'aquestes feines per al partit a través de productores.