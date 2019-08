El Govern identifica dues noves víctimes enterrades en fosses de la Guerra Civil

La Direcció General de Memòria Democràtica, que depèn del Departament de Justícia, ha identificat dues noves víctimes de fosses de la Guerra Civil. Es tracta d'un soldat republicà nascut a Ripoll (Girona) i d'un soldat franquista originari de Fuentemolinos (Burgos). Els dos homes estaven enterrats a la fossa del Soleràs (Garrigues), oberta l'any 2017 en una de les excavacions del Pla de fosses. En aquesta fossa, els arqueòlegs hi van trobar 146 individus. És la fossa més gran excavada fins ara a Catalunya pel que fa al nombre de persones trobades.

Els dos soldats han estat identificats amb el Programa d'identificació genètica, que compta amb una base de dades on hi ha perfils genètics de familiars de víctimes i perfils genètics de les restes humanes localitzades en fosses. Si hi ha coincidència, la víctima pot ser identificada. En aquest cas, l'ADN de les restes òssies ha coincidit amb la genètica dels respectius nebots.



Qui són?



El soldat republicà és un dels germans Sabatés Homs. Podria ser en Joan o en Josep Maria. Van néixer a Ripoll, però després van viure a Torelló (Osona). Tots dos van morir a la Guerra Civil. Els estudis antropològics acabaran de confirmar de qui es tracta. En qualsevol cas, el nebot desconeixia que tenia un tiet enterrat al Soleràs.

El soldat de l'exèrcit franquista és Modesto Sualdea García. La fossa del Soleràs comptava amb una rasa amb 25 soldats rebels. Els franquistes van anotar els seus noms en documents localitzats a l'Ajuntament del Soleràs. Tècnics de la Direcció General de Memòria Democràtica van investigar i van aconseguir contactar amb familiars del soldat, que viuen a Fuentemolinos.



Set persones identificades



Amb aquestes dues noves identificacions, el Programa d'identificació genètica ja ha permès posar nom i cognom a set persones localitzades en fosses de la Guerra Civil, sis de les quals estaven enterrades al Soleràs. Com ja s'ha fet amb la resta d'identificats, la Direcció General de Memòria Democràtica retornarà pròximament les restes dels dos soldats a les seves famílies.

Els altres cinc identificats són Elio Ziglioli, localitzat en una fossa de Castellar del Vallès, i Leandro Preixens, Ramon Jové, Maria Teresa Mir i Josep Moles, trobats al Soleràs.

Les persones amb familiars morts a la guerra que vulguin donar una mostra genètica s'han d'inscriure al Cens de persones desaparegudes de la Generalitat. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és l'encarregat d'extreure la mostra del frotis bucal. La donació és gratuïta, indolora i clau per poder identificar les víctimes de les fosses comunes.



Pla de fosses



El Pla de fosses, en marxa des del gener de 2017, planifica i prioritza l'obertura de fosses i els treballs per identificar-ne les víctimes. En dos anys i mig, ha permès l'obertura d'una vintena de fosses i la recuperació de 290 persones. Es calcula que a Catalunya hi ha més de 500 fosses de la Guerra Civil amb milers de persones enterrades.