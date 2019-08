La Generalitat permetrà que els funcionaris treballin per la Hispanitat i el 6 de desembre

La Generalitat ha trobat un «mecanisme legal» que permetrà ja aquest any que els funcionaris de la Generalitat que ho desitgin puguin treballar dos festius estatals: el 6 de desembre, Dia de la Constitució, i el 12 d'octubre, la Festa Nacional d'Espanya.

En una entrevista el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va anunciar que el Govern aprovarà un acord de govern al setembre que habilitarà la fórmula legal perquè el personal de la Generalitat pugui treballar aquests dos dies.

El conseller va voler deixar clar que l'opció de treballar en aquestes dues festivitats serà completament «voluntària». «No obligarem ningú a fer festa aquests dos dies, però sí que habilitarem la possibilitat que aquelles persones que vulguin treballar aquests dos dies puguin fer-ho», va concloure. Preguntat per si tem impugnacions per part de l'Estat, el conseller ha assegurat: «Ho hem volgut fer d'acord amb la legislació i hem buscat el mecanisme que permetrà fer-ho possible».



Dissabte 12-O i divendres 6-D

Amb tot, Puigneró va explicar que fins al setembre no es donaran a conèixer els detalls la fórmula que s'ha buscat. El conseller va recordar que l'any passat va rebre una carta de molts funcionaris catalans que demanaven tenir el dret de treballar aquests dos dies, en no sentir-se representats per aquestes festivitats, i ha afegit que la demanda l'abonen també col·lectius de l'administració i alguns sindicats, entre ells la Intersindical-CSC. Aquest any el Dia de la Hispanitat (12 d'octubre) cau en dissabte, mentre que el Dia de la Constitució se celebrarà un divendres.