Torra respon a la CUP que és el seu «compromís» arribar a un acord sobre el pressupost

El president del Govern, Quim Torra, ha celebrat aquest dilluns que la CUP s'obri a negociar el pressupost del 2020 si implica avançar nacionalment i socialment. En una piulada, Torra ha respost als cupaires que arribar a un acord sobre els comptes és el seu compromís i responsabilitat. "Som-hi", encoratja.

"La majoria independentista ens hem de posar d'acord en el pressupost i avançar cap a la República", apunta en el tuit. Fonts de presidència assenyalen que Torra té una "predisposició total" a pactar un pressupost amb la CUP que sigui el motor de la República. A més, consideren que no hi ha motius per a parlar d'eleccions perquè poden assolir la majoria per aprovar els pressupostos.