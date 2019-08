Voluntaris catalans recorren 12 ciutats per rescatar gossos abandonats

Voluntaris de l'associació de rescat animal ARIA iniciaran avui el seu quart «tour solidari», que els portarà per una dotzena de ciutats espanyoles per intentar capturar gossos que fa temps que vaguen pels carrers i que ningú fins ara ha pogut agafar, amb la finalitat de buscar-los una llar. Albert Beigbeder, fundador de l'entitat, i un company han llogat una furgoneta amb la qual al llarg de la setmana que ve, del 4 a l'11 d'agost, recorreran ciutats com Benidorm, Conca, Albacete, Màlaga, Almeria, Còrdova, Sevilla, Càceres o Granada.