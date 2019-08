El Govern no descarta avançar les eleccions en cas de condemna als líders independentistes

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, considera que «no es pot descartar ni un avançament electoral ni un Govern de concentració» per respondre a una eventual sentència condemnatòria del Tribunal Suprem als polítics presos i trobaria «contraproduent» reduir la pluralitat de l'independentisme a «una única llista» electoral. Aragonès va assenyalar que «per prendre les millors decisions» a l'hora de donar resposta a les possibles condemnes als líders independentistes jutjats «no s'ha d'anar amb prejudicis sobre cap de les possibles alternatives», sinó que cal «tenir-les totes sobre la taula».

«Jo no descartaria ni un reforç del Govern, amb una ampliació dels suports o amb un govern de concentració, ni unes eleccions», va afirmar Aragonès, ara adjunt a la presidència d'ERC i que a partir del congrés que els republicans celebraran al setembre passarà a ser el coordinador nacional del partit. Per a Aragonès, un «govern de concentració» és «un escenari que no hauríem de descartar d'entrada i que podríem avaluar».

«Amb qui primer ho hauríem d'avaluar és amb els socis del Govern. Els primers amb els quals hauríem d'acordar-ho serien el president de la Generalitat i la resta de membres del Govern. També pot ser una solució que estigui damunt de la taula, crec que no és descartable», va insistir el vicepresident, que no va concretar si en un executiu d'unitat hi hauria d'haver els comuns i la CUP.

En aquest sentit, el diputat de la CUP Vidal Aragonés va avisar que la seva formació no es tanca a negociar uns futurs pressupostos ni una possible governabilitat a Catalunya, amb opció d'entrada al Govern, però només si suposa «avançar nacionament i social». En una entrevista a RAC1, Aragonés va assegurar que els cupaires no s'han negat mai a parlar de pressupostos, però va marcar com a imprescindible que incloguin polítiques concretes que no suposin «un replegament en l'autonomia», com va denunciar que ha succeït els darrers 18 mesos. «Amb el replegament per l'autonomia, la il·lusió per un possible govern de Pedro Sánchez i les polítiques neoliberals no ens hi trobaran», va sentenciar, per afegir després que no pretenen «enganyar a ningú» i que el canvi de rumb aprovat a l'Assemblea Nacional anterior «no ha transformat la CUP», sinó que ha estat només «una opció estratègica concreta». Aragonés va rebutjar concretar amb quines formacions polítiques podrien entrar al govern.