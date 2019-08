Detingut un cambrer per violar una jove en un bar de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el cambrer d'un bar de la Gran Via de Barcelona acusat de violar una jove a l'interior del local, segons van informar fonts policials. La jove va denunciar haver estat violada cap a les 4.00 d'aquesta matinada en un local d'oci situat al cèntric barri de l'Eixample de Barcelona, per la qual cosa ha estat traslladada a un centre hospitalari per ser atesa.

Arran de la denúncia, la policia catalana va detenir un dels cambrers de l'establiment, a qui els Mossos d'Esquadra estan investigant com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual.

Segons que va avançar «El Periódico de Catalunya», el cambrer va aprofitar presumptament que la víctima estava èbria per violar-la als lavabos del local i van ser les seves amigues les que van trucar al telèfon d'emergències 112 per alertar d'allò que succeïa.

L'home, afegeix el rotatiu, va reconèixer davant els agents haver mantingut relacions sexuals amb la jove, encara que va assegurar que van ser consentides.

Paral·lelament, l'Ajuntament de Manresa i els veïns del barri de les Escodines s'han reunit aquesta setmana, dues després que el consistori anunciés un pla de xoc per millorar la seguretat a la zona on es va produir la violació múltiple.

Una vuitantena de persones han assistit a la trobada, celebrada al Casal del barri, i que s'ha perllongat durant més de dues hores i mitja.

Després d'explicar les accions que s'han dut a terme, el consistori s'ha compromès a estudiar la possibilitat d'implantar noves actuacions.

Veïns del barri van exigir solucions al consistori per la degradació que viu la zona després que es produís una violació múltiple en una casa ocupada.