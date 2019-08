Detenen un home a Lleida per agredir la seva exparella embarassada

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dissabte un home acusat d'agredir la seva exparella embarassada a casa seva davant el seu fill de cinc anys. Els fets es van produir al matí i després de pegar a la dona, l'home, de 27 anys i nacionalitat romanesa, va fugir del lloc, fins que la Guàrdia Urbana el va localitzar i detenir al migdia per un delicte de violència masclista al portal de la casa de la víctima, on estava esperant que tornés. La dona va ser atesa al CAP i l'home va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Està previst que avui passi a disposició judicial per declarar. L'agressió es va produir davant del menor i d'altres persones que comparteixen habitatge amb la víctima, ja que aquesta ja no resideix amb l'agressor. Cal recordar que el mes de juliol va registrar un crim masclista cada tres dies amb un total de 9 dones assassinades al conjunt de l'Estat.