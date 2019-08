El cambrer acusat de violar una jove en un bar a Barcelona queda en llibertat

La jutgessa de guàrdia va deixar en llibertat provisional el cambrer acusat de violar una jove a l'interior d'un bar de la Gran Via de Barcelona, després que la Fiscalia no demanés cap mesura cautelar per al detingut. El presumpte violador, detingut dissabte, va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona, que després de prendre-li declaració va acordar la seva posada en llibertat, amb l'obligació de comparèixer periòdicament a la seu judicial. La Fiscalia no havia sol·licitat cap mesura cautelar per al detingut, que serà investigat pel jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona, que era el que estava de guàrdia quan la jove va denunciar la violació. En principi, la causa està oberta per agressió sexual, encara que la instrucció del cas haurà de delimitar amb exactitud els delictes que s'imputen al detingut. La violació va ocórrer a l'interior del lavabo d'un bar.