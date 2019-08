Busquen un jove català desaparegut a Lió

Un jove català de 16 anys que respon al nom d'Aleix Talavera Monferrer està desaparegut des de dimarts a França. L'última vegada que se'l va veure va ser a Lió, on estava de vacances amb els seus pares, cap a dos quarts d'una de la matinada.



La policia francesa ha emès un avís de recerca en què indica l'edat del jove i la seva alçada, 1,65 metres. També hi afegeix que duia un jersei amb caputxa gris clar, una samarreta de color clar i pantalons texans curts. Segons sembla, el jove va sortir de l'hotel on estava amb els seus pares i ja no hi va tornar. La policia creu que podria ser a la regió de París, on hauria intentat treure diners sense èxit, perquè la targeta es va quedar bloquejada al caixer automàtic.