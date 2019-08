Barcelona recorda als turistes les dures multes per comprar al top manta

L'Ajuntament de Barcelona va llançar ahir una campanya per promoure el comerç legal a la ciutat i per advertir que no està permesa la compra de productes oferts per venedors ambulants sense llicència, i que la compra a aquests pot suposar multes de 500 euros.

El consistori va decidir tancar d'aquesta manera una setmana que va començar amb el desplegament d'un ampli dispositiu policial per evitar que els manters puguin vendre els seus productes, que funciona de 09.30 hores a 22.00 hores i lidera la Guàrdia Urbana amb la col·laboració dels Mossos i la Policia Portuària.

«El comerç és una de les fortaleses de la ciutat de Barcelona i per això diem que comprar legalment és una forma de fer ciutat», va dir en la roda de premsa de presentació d'aquesta campanya el primer tinent d'alcaldia de la capital catalana, el socialista Jaume Collboni.

Segons el parer del govern municipal, l'espai públic «ha de ser de tots perquè sigui autènticament democràtic» i el respecte de les normes garanteix tant la «llibertat» com la «seguretat» de la ciutadania.

Collboni va admetre així mateix que la venda ambulant no autoritzada no suposa «un problema de seguretat» sinó «un problema d'incompliment de les normes» i ha recordat que l'ordenança municipal preveu multes per a qui adquireixin productes de manera il·legal que arriben als 500 euros, si bé ha assenyalat que aquesta mesura és «dissuasòria» i no té afany recaptatori.

La campanya comunicativa de l'ajuntament de Barcelona comença aquest mateix 2 d'agost i durarà fins a finals de setembre, i es farà en quatre idiomes -català, castellà, anglès i francès- perquè arribi també als turistes que visiten la ciutat.

Des d'ahir al matí es va posar en marxa a internet i xarxes socials i a partir del dia 16 serà present als carrers, en marquesines pròximes al Port, comerços, hotels i oficina d'informació turística, així com amb diversos formats en el transport públic.

La campanya té dos objectius: donar suport als 60.000 establiments comercials de la ciutat, que ajuden a la «cohesió social», i recordar als visitants que no s'admet la compra en establiments no autoritzats.

L'Ajuntament repartirà 26.000 díptics informatius i distribuirà 28.000 postals entre «els establiments dels principals eixos comercials de la ciutat» per agrair a l'usuari la seva compra i 6.100 cartells perquè siguin els propis comerciants els que els pengin a les seves botigues.

«Comprar il·legal el que fa és cronificar una situació irregular i d'explotació laboral», va indicar Collboni, que va cridar a «preservar la convivència a l'espai públic».



Plaça de Sant Jaume

Més de 300 manters i activistes d'entitats antiracistes es van manifestar ahir al vespre a Barcelona contra la «repressió» i el «racisme institucional», en relació amb el dispositiu policial que l'Ajuntament de la capital catalana ha començat aquesta setmana per evitar que venguin als principals eixos de la ciutat. «Estem patint cada dia al racisme i n'estem farts», va dir el portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Aziz Fayé, a la plaça de Sant Jaume, on estava previst que acabés la manifestació, que ha començat a la zona del passeig de Joan Borbó. Els manifestants van reclamar papers i drets i van carregar contra la Llei d'Estrangeria i contra els «polítics falsos» que van arribar al consistori amb «mentides».

Paral·lelament, la patronal Pimec va denunciar ahir que durant la matinada uns encaputxats van colpejar amb martells els vidres de l'entrada de la seva seu i han fet també diverses pintades a favor dels manters. "Més manters, menys fustes" i "Solidaritat amb manters" han estat els lemes que han pintat aquestes persones als vidres de la seu de Pimec, que està situada al número 174 del carrer Viladomat de Barcelona.