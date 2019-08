Sánchez demana «responsabilitat i generositat» als partits i assenyala la via portuguesa

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha demanat "responsabilitat i generositat" a la resta de partits per evitar "més mesos de paràlisi" i ha insistit en assenyalar que hi ha "moltes alternatives" després del fracàs de la primera investidura i de l'intent de coalició amb Podem.

Entre aquestes "alternatives", Sánchez ha assenyalat el camí de la via portuguesa i ha dit que és possible que el PSOE governi en solitari amb el suport de les forces progressistes des de fora de l'executiu. El líder socialista arrenca aquest dijous una sèrie de trobades amb entitats representants de la societat civil –comença per col·lectius feministes- per fer un "programa obert" centrat en els sis principals eixos del PSOE, i que presentarà posteriorment a la resta de forces polítiques. Com ja va fer a la carta adreçada a la militància dimecres, descarta la repetició electoral. "És una cosa que ningú vol", ha dit.