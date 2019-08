Interior precisa que són 96 les víctimes del 17-A reconegudes

El Ministeri de l'Interior va aclarir ahir que ja ha reconegut de moment 96 persones com a víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 de Barcelona i Cambrils i per l'explosió d'Alcanar, a les quals cal sumar 24 persones més a qui se'ls han atorgat ajudes com a afectats. Això sí, el 26% dels expedients tramitats per la Direcció general de Suport a les Víctimes continua pendent de resolució gairebé dos anys després dels atemptats gihadistes. Interior ha xifrat en 549 els expedients tramitats, dels quals s'ha resolt el 74%. D'aquests, 211 van ser estimats, d'acord amb els requisits establerts per llei.