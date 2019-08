El Govern evita polemitzar amb l'ANC i assistirà a la mobilització per la Diada

El Govern va evitar ahir polemitzar amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i va anunciar que tindrà una «àmplia representació» en la manifestació independentista de la Diada, ja que considera que la mobilització de cada 11 de setembre «és el màxim exponent de la unitat» sobiranista.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, van coincidir a assenyalar en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català que assistiran a la manifestació, al marge de la polèmica oberta després de decidir l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que els representants dels partits no estiguin en la capçalera de la marxa.

Segons la consellera Budó, «si hi ha una expressió unitària» de l'independentisme «ha estat indiscutiblement la celebració de la Diada» que va considerar fins i tot «com a màxim exponent de la unitat» de les forces sobiranistes.

Va afirmar, per aquest motiu, que «cal defugir aquesta batalla» entre els partits i l'ANC, perquè la Diada «no és ni del Govern ni dels partits, és la Diada de la gent, per la qual cosa tenim el màxim respecte a les entitats que l'organitzen».

Segons Budó, en la manifestació «hi haurà una màxima representació del Govern» i va confirmar que ella assistirà «com sempre he fet», va dir, atès que els membres de l'Executiu català «no ens sentim exclosos» i «estarem allà per reivindicar els drets nacionals de Catalunya», va assegurar.

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, es va expressar en sentit coincident, i va afirmar que es tracta «d'un repte de tots, de partits i entitats», i va recordar que l'independentisme aconsegueix èxits «quan -va assenyalar- hem estat capaços d'anar junts, en mobilitzacions de tots, i creiem que en la d'aquest any també serà així, no tinc cap dubte d'això».

«Fa vint anys -va explicar- que vaig a les manifestacions de la Diada, i algunes vegades m'ha tocat portar una pancarta, amb la qual cosa jo seguiré mobilitzant-me per la independència i l'autodeterminació, a totes les mobilitzacions que hi hagi, també la de la tarda».

Encara que Aragonès va expressar la seva voluntat d'assistir a la manifestació de l'ANC, des del seu propi partit han sorgit posicionaments contraris a participar en la convocatòria de l'ANC, com els dels exconsellers Josep Huguet i Anna Simó.

Sobre l'última enquesta del CEO, els resultats de la qual indiquen que la majoria de catalans suspenen la gestió del Govern, Budó va atribuir aquest fet que «vivim un moment en què hi ha una situació complexa, amb conteses electorals, que ha desdibuixat l'obra de govern».

«Però confiem en què, després del llarg període electoral que hem tingut, puguem recuperar la confiança» de la ciutadania i que això es reflecteixi ja en el següent sondeig del CEO, ha afegit la consellera de la Presidència.

Respecte a la ronda de contactes que manté el president de la Generalitat amb els diversos partits i entitats, la consellera portaveu ha precisat que el seu objectiu és el de «buscar la unitat estratègica davant la sentència» del judici del procés, que molt probablement es coneixerà a la tardor.



Deriva «preocupant»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va dir ahir que seria «preocupant» una «deriva antipartits» de l'ANC de cara a la manifestació de l'11-S.

«Si l'ANC decideix que no hi ha d'haver un espai VIP, no em sembla una tragèdia, i sí que em semblaria preocupant que hi hagués una deriva antipolítica i antipartits», va assenyalar l'expresident de la Generalitat. «No ens ho podem permetre, perquè ens necessitem tots», va afegir el líder independentista fugit a Waterloo.