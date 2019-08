Un gos de raça potencialment perillosa deixa en estat greu una dona i el seu fill mata l'animal a ganivetades

Un jove de 25 anys, veí de Mataró, ha matat al seu gos a ganivetades per defensar-se de l'atac de l'animal, un 'akita inu' que havia mossegat violentament tant a ell com a la seva família per causes que es desconeixen, ha informat aquest dijous la policia local.

Els fets van succeir ahir a la nit en un domicili del barri de Molins, quan el gos es va abalançar sobre la mare del propietari, de 54 anys, i la va ferir greument en el braç, després de la qual cosa va haver de ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti).

L'animal també va agredir el marit de la dona, de 65 anys, i el seu propietari, un jove de vint anys que va acabar apunyalant-ho en defensa pròpia i va activar al Servei d'Emergències Mèdiques, que va alertar la Policia Local.

Encara que la investigació continua oberta, fonts de l'Ajuntament han assegurat a Efe que, de moment, el gos no els apareix censat ni tenen constància que la documentació estigués en regla, cosa que podria comportar una multa.

Els 'akita inu' són una raça originària del Japó considerada a Espanya com a potencialment perillosa i feta servir durant anys al país nipó per a la caça, la defensa i l'atac.

En general, no solen superar els 70 centímetres d'altura i el seu pes oscil·la entre els 30 i els 50 quilos.