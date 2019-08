Anticorrupció demana la imputació de l'exgerent de TV3 pel cas del 3%

La Fiscalia va demanar al jutge que investiga el cas 3% que imputi l'exgerent de TV3 Oriol Carbó i requereixi a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) els contractes subscrits amb la productora Triacom a fi de descobrir si es van girar factures falses d'actes de CDC a nom seu.

En un escrit Anticorrupció sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que requereixi mitjançant un manament a la Guàrdia Civil una sèrie de documents a la Corporació per comprovar si el partit va poder finançar-se irregularment a través d'ella. En concret, ha sol·licitat tots els contractes que la CCMA hagi realitzat amb Triacom o qualsevol de les seves societats participades i aquells signats amb Carbó o amb qualsevol societat amb la qual aquest tingués relació.

Finalment, la Fiscalia vol que la Corporació identifiqui les persones d'aquest ens que es van relacionar amb Carbó o amb Triacom. La petició d'Anticorrupció es produeix dies després que un empresari que va realitzar treballs per al partit relatius a la campanya del 2010 revelés que aquests li van ser abonats amb càrrec a dos programes de TV3, tot això per ordre de l'exconseller de Justícia Germà Gordó i a través d'Oriol Carbó.



Joan Manuel Parra

Es tracta de Juan Manuel Parra, que va assegurar que Gordó - imputat en la causa - li va indicar que l'exgerent de TV3 li pagaria els treballs per al partit, de diversos centenars de milers d'euros, a través de factures falses lliurades a la productora Triacom, participada pel propi Carbó.

Després, aquest li va confirmar -segons l'empresari- que girés les factures a Triacom amb conceptes d'aportació d'aparells audiovisuals per als programes de TV3 «El gran dictat» i «Fish and chips».

A més de les revelacions, l'empresari - que va ser condemnat pel cas Palau, que va destapar una via de finançament irregular de CDC - va aportar una sèrie de documents, entre ells l'escrit relatant aquests fets que va presentar davant el jutjat d'instrucció 23 de Barcelona, que l'investiga per un delicte fiscal com a conseqüència d'aquestes factures falses.

També va lliurar al jutge un DVD amb la gravació de la reunió que va mantenir amb Gordó a la seu de CDC, els albarans que va girar a aquest partit pels actes que va fer en la campanya del 2010 i un llibre dedicat signat per l'expresident català Artur Mas. Aquest empresari va declarar com a testimoni el mes de març del 2018 davant De la Mata en el cas en què investiga la fortuna de la família Pujol. En la seva declaració, va explicar que va subscriure un crèdit de 150 milions de pessetes per a CDC el 2000 perquè aquest partit li ho va demanar, operació que va servir per pagar despeses electorals i en la qual va figurar com a avalador Jordi Pujol.