Urgent: Busquen donants de medul·la per a una nena de 4 anys

La Beth té quatre anys i ha recaigut en la leucèmia que li van diagnosticar a finals de 2017. Els seus pares han iniciat una campanya a les xarxes socials buscant donants de medul·la amb la intenció de trobar-ne algun de compatible.



La Beth i la seva família són de Terrassa, però la donació es pot fer a qualsevol lloc centre mèdic on es dona sang i s'expressi la voluntat d'inscriure's al registre de donants de medul·la. El Banc de Sang analitzarà la compatibilitat del donant amb qualsevol malalt del món i introduirà les dades al registre internacional de donants, on avui hi ha 35 milions de persones apuntades.



La campanya a lex xarxes amb el hastag #TodosconBeth ha provocat una allau de solidaritat a la seva ciutat natal, on s'han registrat cues al Banc de Sang.





Qui pot ser donant

Què significa ser donant de medul·la òssia?

La notícia s'ha conegut coincidint amb la mort de Nayara , una nena asturiana de 10 anys que buscava un transplantament urgent de de medul·la. En el seu cas, patia una malaltia congènita i es va produir una complicació que va mermar molt la seva salut en molt poc temps.A les comarques gironines, va tenir molt ressó ara fa dos anys el cas de'n Pau, un nen de Vilobí de només un any que patia una leucèmia mielomonocítica , que després d'una campanya va aconseguir trobar diversos donants compatibles.La Fundació Josep Carreras explica que pot ser donant de medul·la òssia tota persona sana des dels 18 anys i fins als 60 anys, sempre i quan no pateixi cap malaltia susceptible de ser transmesa al receptor i que tampoc pateixi cap malaltia que pugui posar en perill la seva vida pel fet de la donació.A partir de 2018, només s'incloen en el registre nous amb edats entre 18 i 40 anys. Això es deu a l'objectiu de rejovenir i optimitzar la composició del nostre registre de donants, ja que els donants més joves són els més sol·licitats i amb els que s'obtenen millors resultats clínics en els pacients que es trasplanten.La donació de medul·la òssia al nostre país és voluntària i altruista. Es regeix pel principi de solidaritat internacional. Qualsevol persona inscrita com a donant de medul·la òssia està a disposició per donar progenitors hematopoètics (cèl·lules mare de la sang) per a qualsevol persona del món que ho necessiti.Cada any 5.000 persones són diagnosticades de leucèmia a Espanya. Moltes necessitaran un trasplantament de medul·la òssia per superar la malaltia. 3 de cada 4 pacients no tindrà un familiar compatible.El trasplantament de medul·la òssia és l'única esperança per a molts afectats de leucèmia i altres malalties de la sang. Consisteix en substituir les cèl·lules malaltes del pacient per cèl·lules sanes d'un donant.