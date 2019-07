El TSJC desestima el recurs de Torra contra el procés pels llaços

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar el recurs que va presentar el president de la Generalitat, Quim Torra, contra la decisió del tribunal de processar-lo per no haver acatat l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar llaços grocs dels edificis de la Generalitat en període electoral.

La interlocutòria del TSJC, recollida per Europa Press, desestima el recurs d'apel·lació de Torra i confirma el processament del president per un presumpte delicte de desobediència, si bé l'alt tribunal català ja ha dictat acte d'obertura de judici oral.



Judici oral contra el president

El tribunal va processar Torra per presumpta desobediència el 27 de juny i l'11 de juliol va decretar l'obertura de judici oral contra el president, i va declarar la competència de la Sala civil i Penal del tribunal per portar-lo a judici per presumpta desobediència.

En la interlocutòria desestimatòria, el tribunal rebutja cadascuna de les al·legacions del recurs de Torra, com que la JEC no té la competència per ordenar la retirada de llaços, que aquesta ordre no procedeix d'una autoritat superior a la Presidència de la Generalitat, que no era una ordre clara i concreta, i que hi havia una «intencionalitat política» per part dels membres de la JEC, entre d'altres.

Defensa que «les resolucions de la JEC no contenien mandats contradictoris sinó complementaris i el seu compliment quedava a l'abast de l'investigat».