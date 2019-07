Treball decreta serveis mínims del 40% a Rodalies en la vaga de Renfe

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Foment han dictats uns serveis mínims del 40% a Rodalies en la vaga convocada pel sindicat Confederació General del Treball (CGT) per a demà, dimecres, 31 de juliol.

Concretament, l'aturada serà de dotze del migdia a quatre de la tarda i de vuit del vespre a mitjanit, mentre que durant la resta de la jornada el servei serà l'habitual. Pel que fa els trens AVE –Llarga Distància s'assegurarà amb un servei del 78% dels trens afectats, que són aquells que es realitzen amb personal de Barcelona, i amb un 65% els serveis d'Avant, segons ha informat la companyia Renfe.

Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional.

Les aturades es tornaran a repetir el 14 i el 30 d'agost.

La CGT ha convocat aquestes aturades per reclamar diverses millores, com un augment de les taxes de reposició, la conciliació familiar, que s'aturi l'externalització dels serveis o el dret a promoció interna, entre d'altres.

Segons el sindicats, amb la manca de personal no és possible «mantenir i garantir la prestació d'uns serveis de qualitat i garants d'un ferrocarril per a la majoria» i que es compleixi el reial decret 6/2018 referent a l'augment dels llocs de treball i a la reducció de la jornada setmana a 37,5 hores a la setmana.