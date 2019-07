El TC avala el tràmit urgent de la llei per investir Puigdemont a distància

El Tribunal Constitucional va avalar la tramitació urgent i per lectura única de la llei que el Parlament va aprovar per permetre la investidura de Carles Puigdemont a distància, una norma que el mateix tribunal ja va anul·lar el passat mes d'abril en considerar-la inconstitucional. La sentència desestima així el recurs que el grup del PSC-Units al Parlament va presentar contra la decisió de la Taula d'admetre a tràmit la tramitació de la reforma de la llei de Presidència. La decisió, però, no tindrà efectes pràctics sobre l'esmentada llei en estar suspesa.