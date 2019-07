Puigdemont diu que no estaria «fora de lloc» el suport a Sánchez si s'emmarca en la «unió estratègica» de l'independentisme

L'expresident del Govern Carles Puigdemont no veuria amb mals ulls donar el suport per a la investidura a Pedro Sánchez com a president si la decisió s'aborda des de la unitat de l'independentisme. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puigdemont diu que no estaria "fora de lloc" un rebuig o un suport al candidat socialista "si les dues coses s'analitzen i s'emmarquen en una decisió estratègica de què més convé" a l'independentisme. "Si només és una decisió de l'hortet polític respectiu, difícilment podrem avançar en la línia que la gent ens demana", ha argumentat l'expresident, que aquest dimarts publica el llibre 'Reunim-nos. Reflexions sobre el retorn a la unitat'.

Tot i això, l'expresident ha manifestat que els socialistes actuen igual que els populars quan ocupaven el govern espanyol: "No són diferents, excepte en el llenguatge", ha asseverat, pel que fa a Catalunya. "Si a partir d'ara els socialistes es converteixen en una força dialogant, endavant", ha dit. "Allò que hagi de fer l'independentisme a Madrid, ho hem d'abordar de manera conjunta", ha reivindicat.

Després del pacte entre PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona, Puigdemont ha considerat que va ser un "error" i que els pactes amb el PSC són "comprensibles" sempre que es produeixin "emmarcats en una lògica d'unitat". Així, cal plantejar si "per a aconseguir aquesta fita, desafiament o repte, l'independentisme convé que faci aquest pas o d'aquesta manera".

Sobre la possibilitat de convocar eleccions a Catalunya com a resposta a la sentència, Puigdemont creu que la legislatura ha de poder "aguantar" i que pensar en convocar uns comicis com a reacció a les sentències els trauria "fortalesa". Demana, doncs, que el Govern "continuï treballant": "Si volem donar una resposta, convé que el Govern funcioni".

Puigdemont també ha destacat el "lideratge inqüestionable" dels polítics independentistes empresonats. Creu que si la sentència és condemnatòria i els impedeix fer política, n'han de continuar fent perquè l'independentisme els necessita. "Necessitem el seu lideratge polític i moral", ha afegit.

D'altra banda, l'expresident ha explicat que els seus advocats treballen de fa temps amb l'escenari que es pugui produir després de la sentència, quan es podria reactivar l'euroordre. Puigdemont ha dit que tornar a Catalunya és un pensament que té "a diari" i que "no hi ha dia que no desitgi tornar". Tot i això, ha admès que s'ha de fer "en unes condicions concretes" perquè no pensa renunciar a "tenir veu lliure, pròpia i gaudir de la llibertat d'expressió al servei de la causa independentista".