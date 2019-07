Els Mossos alerten d'una nova estafa on se suplanta un banc

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'un nou intent d'estafa a través del correu electrònic, en aquest cas a través de missatges fraudulents en la que els estafadors suplanten la identitat del banc EVO. En el correu electrònic, s'informa a l'usuari que té pendent de cobrar un reemborsament de diners, però que per fer-la efectiva abans cal verificar unes dades. L'enllaç que proporciona el correu porta a una web que simula ser la del banc EVO. Allà s'omple un formulari amb dades que premeten als estafadors l'accés al compte corrent de la persona.







?? DETECTAT un nou #phishing. Si reps un correu del banc, siguis client o no, que et demana que cliquis un enllaç, NO PIQUIS, sobre tot si has d'introduir la teva contrasenya pic.twitter.com/RPGZ72Sr8o