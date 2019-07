Un empresari implica Germà Gordó al cas 3% davant el jutge De la Mata

L'empresari Juan Manuel Parra ha declarat avui davant del jutge del cas 3% que li van pagar actes de la campanya de CDC del 2010 amb càrrec a dos programes de TV3, tot això per ordre de l'exconseller de Justícia Germà Gordó i a través de l'exgerent de la cadena autonòmica Oriol Carbó.

Parra ha comparegut durant dues hores davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata en relació amb l'escrit que va presentar en un jutjat de Barcelona confessant que la seva empresa Hispart va cobrar de CDC a través de factures falses lliurades per una productora de TV3.

Segons fonts presents en la declaració, Parra ha assegurat que l'exconseller de CDC li va indicar en una reunió que Carbó li pagaria els treballs per al partit, de diversos centenars de milers d'euros, a través de la productora Triacom, participada per l'exgerent de TV3.

D'aquesta manera, Parra es va reunir després amb Carbó, que li va dir que girés les factures falses a Triacom amb conceptes d'aportació d'aparells audiovisuals per als programes de TV3 "El gran dictat" i "Fish and chips"

Posteriorment, ha explicat, va tenir problemes amb Triacom en el cobrament de les factures i va tornar a acudir a Gordó, amb qui es va reunir de nou a l'octubre del 2011 al seu despatx de la seu de CDC del carrer Còrsega de Barcelona. Finalment, Parra va rebre tot el que li devien, ha sostingut davant del jutge.

Aquest dilluns, Parra ha lliurat a l'Audiència Nacional una sèrie de documents, entre ells l'escrit relatant aquests fets que va presentar davant el jutjat d'instrucció 23 de Barcelona, que l'investiga per un delicte fiscal com a conseqüència d'aquestes factures falses.

També ha aportat un DVD amb la gravació de la reunió que va mantenir amb Gordó a la seu de CDC, els albarans que va girar a aquest partit pels actes que va fer en la campanya del 2010 i un llibre dedicat signat per l'expresident català Artur Mas.

Parra ja va ser condemnat a vuit mesos de presó per l'Audiència de Barcelona en el cas Palau després de declarar en el judici que va carregar al Palau factures que en realitat corresponien a treballs realitzats per a CDC.

En concret, va dir que la seva empresa -dedicada al muntatge de sistemes audiovisuals per a congressos, convencions i mítings- va carregar al Palau tretze factures amb un valor de 824.299 euros per serveis oferts a CDC a les eleccions generals del 2004.

Parra també va declarar com a testimoni davant el mateix jutge en la seva investigació sobre la fortuna de la família Pujol.

Llavors, el mes de març de 2018, va dir al magistrat que va subscriure un crèdit de 150 milions de pessetes per a CDC l'any 2000 perquè aquest partit li ho va demanar, operació que va servir per pagar despeses electorals i en la qual va figurar com a avalador Jordi Pujol Ferrusola amb diners d'Andorra.