Demanen presó per a un criador de coloms per enverinar aus rapinyaires

La Fiscalia demana dos anys i cinc mesos de presó per al soci d'un club de coloms esportius de Santa Perpètua de Mogoda acusat d'enverinar aus rapinyaires protegides, usant com a esquer ocells morts impregnats en plaguicides. En el seu escrit d'acusació presentat en un jutjat d'instrucció de Cerdanyola, el fiscal acusa el soci del colomar de dos delictes continuats contra la fauna i demana que se l'inhabiliti per exercir qualsevol activitat relacionada amb els animals i la caça, així com a indemnitzar la Direcció General de Polítiques Ambientals.