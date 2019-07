La JEC imposa una multa de 2.500 euros a Torra

La Junta Electoral Central (JEC) ha imposat una multa de 2.500 euros al president de la Generalitat, Quim Torra, per haver qualificat de "nefast" el 155 i haver recordat la situació de presó i "d'exili" de l'anterior executiu en una carta als funcionaris de la Generalitat en motiu de la Diada de Sant Jordi i durant la campanya electoral del 28-A. Segons la JEC, Torra va vulnerar "el principis de neutralitat dels poders públics durant el període electoral" adduint que les seves referències a la intervenció de les competències de la Generalitat per part del govern espanyol o a la situació de presó o "exili" dels dirigents independentistes "no és neutre, sinó que afavoreix la versió sobre el procés separatista propugnada per algunes formacions polítiques que concorren a les eleccions".

A la seva resolució, avançada per 'El Mundo' i a la què ha tingut accés l'ACN, la Junta considera que Torra va vulnerar l'article 50.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General perquè va trencar "el principi de neutralitat que li és exigible, al menys durant el procés electoral, sense que el fet de la festivitat de Sant Jordi serveixi de cobertura o excusa per oblidar un deure tan rellevant com el deure de ser imparcial en els missatges institucionals, evitant afavorir unes formacions polítiques en perjudici d'altres".

Segons la Junta, les referències al "nefast 155" o a "l'absència del president Puigdemont i dels consellers del seu govern que estan amb ell a l'exili o a la presó" comporten "una descripció de la realitat que és valorativa i amb connotacions partidistes". En aquest sentit, la JEC assegura que el que per Torra és "nefast" per altres formacions podria ser "òptim" o "inevitable".

La JEC actua en resposta als recursos que van interposar Cs i el PSC i considera un agreujant que la carta es dirigís "als qui es troben en una situació de dependència administrativa" del president de la Generalitat