La vaga d'Iberia afecta uns 15.600 passatgers de Vueling amb origen o destí a Barcelona

La vaga del personal de terra d'Iberia ha afectat aquest cap de setmana uns 15.600 passatgers de Vueling amb origen o destí a Barcelona, la meitat a l'aeroport del Prat i l'altra meitat en altres ciutats que connecten amb la capital catalana. Dels 112 vols de la companyia catalana cancel·lats, 48 es van cancel·lar aquest dissabte, afectant 6.600 passatgers, i 64 s'han cancel·lat aquest diumenge, afectant 9.000 passatgers. La majoria han estat recol·locats en altres vols el mateix dia o l'endemà, segons la companyia. La resta de companyies afectades per la vaga han cancel·lat 31 vols més, principalment Iberia, British Airways i Turkish Airlines.

Les cues als mostradors de facturació han estat les normals en una jornada intensa de mitjans d'estiu, i a Atenció al Client les cues han estat similars a les de dissabte. Les queixes més habituals dels afectats per la cancel·lació del seu vol han estat per lamentar la pèrdua d'un altre vol de connexió o per arribar tard a la feina o a algun esdeveniment important. També hi ha hagut certs dubtes i queixes per si els afectats tenien dret a indemnitzacions o no.

El comitè de vaga es reunirà aquest dilluns al matí per valorar com ha anat la vaga i decidir les properes accions, que podrien consistir en una altra vaga durant el mes d'agost.

D'altra banda, els 46 vols cancel·lats aquest dissabte per la pluja han seguit provocant alguns retards aquest diumenge. Alguns vols de llarg recorregut no van sortir a la nit i ho han fet al matí, cosa que ha provocat retards importants en aquests trajectes d'anada i tornada. Altres vols han acumulat retards d'entre mitja hora i hora i mitja, però els retards s'estan reduint al llarg del dia, segons fonts d'Aena consultades per l'ACN. En tot cas, dels 1.074 vols previstos, ja descomptats els 73 cancel·lats preventivament per la vaga, se n'han cancel·lat vuit més de British durant el dia. És un dels dies amb més moviments al Prat, i els retards no han estat gaire més grans que en altres jornades d'operació sortida i arribada de vacances.