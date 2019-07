Una nena de tres anys i el seu pare moren en un xoc frontal a la C-12 al Baix Ebre

Una nena de tres anys i el seu pare van morir ahir en un accident de trànsit a la C-12 a l'altura de Xerta (Baix Ebre). El sinistre va passar poc abans de les dues del migdia al quilòmetre 29, on el turisme que conduïa l'home, de 30 anys i veí de Tortosa, va xocar frontalment amb un altre cotxe.

Arran de la col·lisió, el copilot del vehicle on viatjaven les víctimes mortals va resultar ferit crític i va ser traslladat per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. A més, el conductor de l'altre turisme implicat en l'accident va ser evacuat en estat poc greu a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

A causa del xoc, la C-12 va quedat tallada en els dos sentits de la marxa durant dues hores. Arran de l'accident, es van activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies medicalitzades i l'helicòpter del SEM.



Alerta de trànsit

Amb aquestes víctimes, ja són 95 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest any. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, va alertar aquest divendres als conductors perquè augmentin les precaucions i no es distreguin a la carretera, sobretot després que en poc més d'una setmana hi hagi hagut set morts -amb aquest sinistre en són nou- en accidents de trànsit, cinc dels quals els últims quatre dies, i tres d'aquests, motoristes.