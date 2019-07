Mor un turista catalÓ de 26 anys en caure per una cascada a TailÓndia

Mor un turista català de 26 anys en caure per una cascada a Tailàndia

Un turista català de 26 anys ha mort aquest diumenge com a conseqüència d'una caiguda accidental quan intentava creuar la cascada Na Muang 2 a l'illa de Ko Samui, al sud de Tailàndia. El jove, veí de Barcelona, visitava l'illa amb un grup d'amics, quan de sobte hauria desaparegut. Quan el grup ha retornat a l'hotel, el jove no havia tornat i, per això, han alertat les autoritats de la seva desaparició.

Segons ha relatat la televisió tailandesa, l'equip de rescat ha refet el camí que havien visitat, però no han trobat cap rastre del jove desaparegut. Finalment, han localitzat el cos sense vida del jove entre dues roques i parcialment negat d'aigua. Les autoritats tailandeses treballen amb la hipòtesi que el jove ha caigut accidentalment ja que es tracta d'un terreny molt relliscós.

El Ministeri d'Afers Exteriors ja ha contactat amb la família del jove per prestar assistència consular i parlar de la repatriació del cos que, de moment, s'ha traslladat a l'hospital de Ko Samui per realitzar una primera autòpsia.