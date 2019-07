Mor un home al Port Olímpic de Barcelona després d'una baralla

Un home va morir de matinada després d'una baralla en ple carrer al Port Olímpic de Barcelona, al carrer Marina. Els fets van tenir lloc a dos quarts de cinc de la matinada, quan l'home hauria patit una agressió. Diverses dotacions policials es van traslladar fins al lloc dels fets i van localitzar el ferit. El servei d'Emergències Mèdiques va assistir la víctima i l'home va haver de ser traslladat a l'hospital amb ferides greus que, finalment, li van provocar la mort. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona s'han fet càrrec de la indagació per aclarir les circumstàncies dels fets.

Diversos veïns van explicar que la baralla va començar en una discoteca del carrer Marina i, després, va continuar a fora. Segons van explicar aquestes fonts, el Servei d'Emergències Mèdiques es va endur més d'un ferit cap a l'hospital. La investigació policial continua oberta per tal d'identificar i detenir l'autor o autors de l'agressió.

Per part seva, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va sol·licitar una reunió d'urgència amb els Mossos d'Esquadra per parlar sobre la seguretat al Port Olímpic. Segons van informar fonts municipals, després de tenir coneixement d'aquest succés, Batlle va demanar una reunió d'urgència amb els Mossos d'Esquadra per buscar millorar la seguretat al Port Olímpic de Barcelona i a la zona d'oci nocturn, on en els darrers mesos s'han produït diversos incidents.



Cessió de competències

De fet, el consistori de Barcelona porta ja un temps reclamant a la Generalitat que es faci efectiva la cessió de competències del Port Olímpic per d'aquesta manera poder canviar el model d'aquesta zona, on està previst que els 24 locals d'oci nocturn deixin d'operar quan el 2020 acabin les concessions actuals i se'ls doni un ús nàutic.