Joan Baez visita Forcadell a la presó i li expressa el seu suport

La cantautora nord-americana Joan Baez ha visitat aquest divendres l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric (Tarragonès) i li ha expressat el seu suport, a ella i "al moviment independentista de Catalunya", després de recordar que sempre ha donat suport a moviments no violents.

Joan Baez ha visitat aquest matí la presó de Mas d'Enric, al Catllar, per parlar amb Forcadell i en la seva trobada estava acompanyada per l'advocat i fundador d'Art for Amnesty Bill Shipsey.

La cantautora nord-americana ha explicat, a la sortida de la presó, que l'expresidenta del Parlament, que està acusada de rebel·lió i a qui la fiscalia li demana 17 anys de presó, "és una dona molt forta" malgrat les circumstàncies que està vivint.

Segons Joan Baez, tot i que Forcadell "és forta" ha vist reflectida en ella "la tristesa" pel seu empresonament, i perquè "la seva família només la pot visitar un dia la setmana durant una hora, o dos dies la setmana durant mitja hora, i això és una cosa que els que estem fora no comprenem, no sabem com és".

Sobre els motius que l'han portat a visitar l'expresidenta del Parlament, Joan Baez ha afirmat que dona suport al "moviment independentista de Catalunya" especialment pel seu caràcter pacífic i ha afegit, sobre això: "Espero que tot el món que ho està seguint entengui que és l'única manera intel·ligent d'enfocar-ho".

Baez ha recordat que anteriorment ja havia expressat diverses vegades el seu suport als presos independentistes catalans, i també ha subratllat: "Tota la meva vida he donat suport a moviments polítics no violents a tot el món, i el moviment independentista català "per a mi, és molt important i molt interessant".

A més, ha afegit, "entre les coses que podia fer i volia fer hi havia la de visitar una persona" com Forcadell que està pagant el preu pel que ha fet".

Durant la seva visita a la presó, la cantant ha indicat que havia tingut l'ocasió de participar en una emissió d'un programa de ràdio realitzat des de la presó, i que ella s'havia assegut al costat de Carme Forcadell.

"Quan ets allà és difícil tenir convidats perquè aquests se n'han d'anar", ha precisat en narrar la seva participació en aquest programa de ràdio.

Joan Baez va actuar ahir en el Festival Jardins de Terramar, a Sitges (Garraf), dins la gira "Fare Thee Well Tour 2019", amb la qual s'acomiada de l'escenari després de 60 anys d'actuacions, i demà dissabte té previst celebrar un concert en el festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), per al qual ja s'han esgotat les entrades.