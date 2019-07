Inundacions, arbres caiguts i problemes viaris a Barcelona

El fort episodi de tempestes que va descarregar ahir al migdia, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, va provocar petites inundacions, arbres caiguts i problemes de trànsit a diverses vies, entre elles l'AP-7.

L'Observatori Fabra de Barcelona va recollir 47 litres per metre quadrat en trenta minuts, l'acumulació de pluja més important registrada durant la jornada. Els xàfecs van anar acompanyats per fortes ratxes de vent, com les registrades a la zona universitària, que van superar els 55 quilòmetres per hora poc després de dos quarts d'una del migdia.

L'aigua es va colar a les estacions del metro i va inundar voreres i calçades, així com plantes baixes i comerços. També va arrossegar objectes del mobiliari urbà com contenidors.



Molta aigua en poc temps

La quantitat d'aigua caiguda en tan poc temps va portar a l'Ajuntament de Barcelona a activar el pla d'emergències per la incapacitat dels sistemes de drenatge de succionar la pluja. El servei d'emergències 112 va rebre des de les 13.00 hores un total de 437 trucades, de les quals 344 estaven directament relacionades amb la pluja.

Durant diverses hores al llarg del matí, hi va haver una vintena de quilòmetres de retenció a l'AP-7 en sentit sud, entre Rubí i Gelida. Segons el Servei Català de Trànsit, també hi va haver sis quilòmetres de circulació afectada en sentit nord, de la Roca del Vallès a Llinars. Així mateix, la pluja va provocar diverses esllavissades, que van obligar a tallar la circulació a tres vies comarcals, la C-532 a Sant Sadurní d'Anoia, la BT-103 al Bruc i la C-243 a Subirats.

Els Bombers de la Generalitat, van rebre 162 avisos a causa de la pluja entre les onze i les dues, i els Bombers de Barcelona, fins a 150 avisos de servei per inundacions i entrades d'aigua. La majoria dels serveis del cos van ser per inundacions, arbres caiguts i despreniments de pedres i van succeir a la zona de l'àrea metropolitana, especialment a l'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

Un dels serveis realitzats pel cos de Bombers va ser a la BV-2421 a la Riera de Lavernó a Subirats (Alt Penedès), on un home va alertar que se li estava inundant el vehicle i la pluja l'estava arrossegant, però finalment.

Protecció Civil ja havia activat ahir al matí la prealerta del pla Inuncat per precipitacions intenses a Catalunya, especialment al Vallès Oriental i Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat, encara que també a la zona nord-est catalana.