El PSC retreu a Vergés les llistes d'espera en sanitat

La diputada del PSC-Units al Parlament Assumpta Escarp va retreure aquest dimecres a la Generalitat que les llistes d'espera de la sanitat catalana han augmentat en 91.000 persones en un any, i se situen actualment en 812.600 persones a l'espera d'una operació, prova diagnòstica o consulta d'especialista.



Xifres dels sol·licitants

Segons dades de la Conselleria de Salut, actualment hi ha un total de 175.480 sol·licitants per una operació (amb esperes mitjanes de 20 dies per a pacients amb càncer, 26 per a cardíacs, i 153 dies per a altres operacions amb termini de referència); 146.963 es troben en espera per una consulta externa (amb una mitjana de 86 dies), i 1.617 que demanen una prova diagnòstica (amb 43 dies de mitjana).



Resposta de la consellera

Escarp va citar aquestes xifres en una pregunta en el ple que va adreçar a la consellera de Salut, Alba Vergés, a la qual va acusar del desmantellament i substitució de l'estructura del CatSalut, en referència als canvis en la direcció dels centres i contractacions recents sobre les quals li va retreure que no va convocar un concurs públic.

Vergés va assegurar que els canvis en l'estructura del CatSalut s'emmarquen en un pla general d'acció 2019-2020 amb visió de sistema i que pretén dotar d'una estructura al Departament per a un «impuls» de polítiques de salut que responguin a les problemàtiques actuals que necessita la societat en conjunt.