Lorena Roldán guanya les primàries, amb el 86% dels vots, per liderar Ciutadans

Lorena Roldán va guanyar ahir les primàries del partit taronja amb el 86,6% dels vots. La portaveu de Ciutadans al Parlament i al Senat serà per tant, la candidata de la formació a presidir la Generalitat en els pròxims comicis autonòmics, amb data encara sense determinar.

Roldán, que comptava amb l'aval de la direcció, va aconseguir 993 sufragis i es va imposar així a les altres onze candidatures que s'havien presentat, totes elles de militants de base.

No hi va haver doncs lloc per a la sorpresa, ja que la resta de candidatures van quedar a molta distància de la vencedora: el segon en la contesa amb prou feines va aconseguir 40 vots, el 3,5% del total d'emesos; el tercer, 37; el quart, 26; i el cinquè, 14.

El partit no va voler facilitar els resultats dels altres set candidats i va preferir no revelar la classificació final, emparant-se en què si ho fes podria no respectar la llei de protecció de dades.

En una roda de premsa a la seu del partit, al carrer Balmes de Barcelona, el secretari d'organització de la formació, Carlos Carrizosa, va detallar que en el procés de primàries van participar 1.147 afiliats, és a dir, el 38,4% de la militància, un percentatge que considera satisfactori.

«Aquest ha estat un procés net, transparent i sense cap trava», va afegir Carrizosa, que va celebrar que Ciutadans tingui «la feina feta» per si es convoquen, en un curt termini, unes eleccions catalanes.

Roldán, que va acompanyar Carrizosa en l'atenció als mitjans, va assegurar que per a ella és «un orgull i un honor» assumir aquesta responsabilitat, un «repte» que encara «amb molta il·lusió» i per al qual garanteix que es deixarà «la pell».

La portaveu va afirmar que lluitarà perquè Catalunya entri en una «nova etapa», d'«unió, llibertat i igualtat» i, davant les «reiterades amenaces» del president Torra que s'aproximi una tardor «calenta», va avisar: «Si ho tornen a fer, ho tornarem a parar».