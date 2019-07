Iceta diu que el bloqueig a la investidura de Sánchez va ser un «error» que cal «esmenar»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que el bloqueig a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol va ser un "error" i que ara s'hauria d'"esmenar". Ho ha dit en declaracions als mitjans a Castellnou de Bages, on ha participat a l'escola d'estiu de les Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC). Iceta no ha volgut "tancar la porta" a un govern de coalició a l'Estat però ha destacat "les dificultats enormes de constituir-lo" que van demostrar les desavinences entre el PSOE i Unides Podem. "Era més senzill fer un govern a la portuguesa o a la danesa, un acord programàtic que permetés la investidura al voltant d'objectius", ha reivindicat.

Iceta ha advertit, a més, que no hi ha cap garantia d'un nou intent d'investidura abans que el 23 de setembre es convoquin automàticament eleccions. "Si no hi ha majoria a favor d'un candidat podríem trobar-nos que no hi hagi ni tan sols intent d'investidura", ha esgrimit. Aquesta situació, ha afegit "interpel·la totes les forces polítiques". "Hi ha temps suficient per parlar", ha recordat, a la vegada que ha demanat "voluntat de no bloquejar".

Tot i que ha rebutjat "entrar en un procés de retrets", ha recordat que "és la segona vegada que Unides Podem vota en contra o fa impossible la investidura d'un president socialista", ja que el 2015 van oposar-se a Sánchez per l'acord que el PSOE havia tancat amb Cs. Iceta ha aprofitat per valorar l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que situa el PSC frec a frec amb JxCat per la segona plaça al Parlament: "Estem contents i és un esperó per continuar treballant".

El líder del PSC ha assistit a Castellnou acompanyat de l'exconsellera basca i secretària general del PSE, Idoia Mendia. També estava previst que hi anés la presidenta balear i líder del PSIB, Francina Armengol, que no ha pogut acudir-hi pel mal temps. Mendia ha deplorat que Sánchez no sumés "la majoria de la moció de censura". "Cal lamentar que no s'hagi produït l'acord que donés lloc a un govern fort, que no té per què ser amb majoria absoluta basada en una coalició", ha afirmat.