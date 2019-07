ERC guanyaria les eleccions al Parlament i al Congrés, segons el CEO

ERC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats si els comicis se celebressin ara, segons l'últim Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

El sondeig, presentat pel director del CEO, Jordi Argelaguet, recull els resultats de 1.500 entrevistes telefòniques a persones més grans d'edat residents a Catalunya realitzades entre el 25 de juny i el 17 de juliol i amb un marge d'error de 2,53.

Al Parlament, Ciutadans (de 36 a 23) cauria a la quarta posició en nombre d'escons i deixaria pas com a primera força de la cambra catalana als republicans (38-40), seguits pel PSC i JxCat, que empatarien com segona força (amb al voltant de 25 seients).

Catalunya en Comú Podem passaria al Parlament de 8 a entre 11 i 12, la CUP de 4 a entre 6 i 7, i el PP perdria un altre escó més (de 4 a 3).

Argelaguet va destacar en la presentació de l'informe que a Catalunya segueixen existint «blocs» en la política catalana al voltant de la independència, principalment, però que l'espai i els jocs de poder dins aquests blocs han variat.

Així, en el bloc independentista, ERC confirma el seu lideratge i JxCat retrocedeix, una cosa que també li passa a Ciutadans en el bloc constitucionalista, que torna a liderar el PSC.

Sobre el PSC, Argelaguet ha destacat la seva «recuperació» no només entre les opcions no secessionistes sinó en el conjunt de l'espai polític català. Precisament, en l'enquesta també es va preguntar sobre el millor encaix de Catalunya a Espanya.

El 48,3% dels catalans ha assegurat que no vol que Catalunya es converteixi en un Estat independent, davant el 44% que li dona suport, és a dir, 4,3 punts d'avantatge per als que rebutgen la fórmula secessionista. Aquestes xifres suposen un tomb respecte a l'anterior enquesta del CEO, publicada el mes d'abril passat, en la qual el 44,1% dels catalans no volia la independència i el 48,4% es mostraven favorables a ella.

Segons la intenció de vot al Parlament, un 84,5% dels votants d'ERC vol la independència, un percentatge que és del 91,3% en el cas de JxCat i del 95,6% en el cas de la CUP. El 73,9% dels comuns també vol aquesta fórmula, mentre que el 87,1% dels votants del PSC la rebutgen.



Estimació per al Congrés

Al congrés, ERC obtindria entre 14 i 16 escons, pel davant, encara que gairebé empatant, amb el PSC, que aconseguiria entre 13 i 14 i al voltant del 25% de l'estimació de vot. Catalunya en Comú Podem obtindria 8 escons (té 7 actualment) i cauria Ciutadans de 5 a 3 escons, una tendència que també afectaria JxCat, que podria caure de 7 a 6.