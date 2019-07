Barcelona en Comú apuja un 40% el sou a Colau i un 27% als seus regidors

La formació política de Barcelona en Comú apujarà un 40% el sou a la líder de la formació i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, un 27% als regidors i un 13% als comissionats, per compensar les despeses associades al càrrec.

Segons va avançar El País i van confirmar a l'ACN fonts de la formació, Colau rebrà un complement salarial de 900 euros al mes, mentre que el dels regidors serà de 600 euros i el dels comissionats de 300 euros.

Es tracta d'un augment aprovat per la Coordinadora de la formació aquest juliol. Les mateixes fonts de Barcelona en Comú remarquen que no s'ha modificat el Codi Ètic que limita els sous i que, per tant el topall salarial per als representants de la formació és de 2.291 euros, 91 euros més que en el darrer mandat per l'actualització de l'IPC dels darrers quatre anys.

Des de la formació, recorden que el partit va renunciar a les dietes associades al càrrec i que el complement salarial va destinat a despeses, per exemple, de dinar o cures. Es tracta d'unes tasques que, segons l'organització, els seus representants al govern municipal no poden atendre per les llargues jornades de feina.



Crítiques de JxCat a la pujada

«Poques setmanes abans que comenci el mandat ja s'apugen el sou, i el fan en el súmmum del postureo, justificant-lo amb la necessitat de conciliar la vida familiar amb el càrrec», va criticar el regidor de JxCat a Barcelona Jordi Martí.